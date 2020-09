Der er nok at arbejde for

Der er grund til at glæde sig over beslutningerne i budgetaftalen om at indføre Folketingets minimumsnormeringer fra 2021, bevare Bagsværd Børnehave, støtte det boligsociale arbejde i Høje Gladsaxe og investere i elbusser.

Af Trine Henriksen, Michael Dorph Jensen og Torben Madsen

Det er beslutninger, som Enhedslisten har arbejdet for og støtter 100 procent. Alligevel blev forliget uden Enhedslisten. Det vender vi tilbage til.

Enhedslistens budgetforslag indeholder en række yderligere forbedringer. Vi vil:

– Ansætte en klimamedarbejder, der kan støtte klima- og bæredygtighedsprojekter

– Forøge midlerne til forbedring af cykelstier

– Sikre penge til merituddannelse af flere pædagoger

– Skabe kapacitet i skolerne til at indføre et loft på 24 elever i klasserne

– Investere i kompetencegivende uddannelse til ledige

– Investere i flere SOSU’er i ældreplejen

– Og modsat flertallet vil vi ikke kræve, at eleverne skal medbringe egen PC i skolen.

Enhedslistens forslag er fuldt finansieret, for Gladsaxe har penge nok, og vi foreslår at udnytte hele rammen til reelle serviceforbedringer.

Vi ville gerne have stillet disse forslag i budgetforhandlingerne, men det forhindrede borgmesteren ved en udemokratisk manøvre, hvor accept af alle dele af kommunens dagtilbudsstrategi blev gjort til forudsætning for at deltage i forhandlingerne. Det kunne vi ikke acceptere, da det ville have forhindret os i at arbejde for alternativer til flertallets ensrettede udbygning med meget store daginstitutioner, hvor man kan kigge i vejviseren efter mindre børnehaver og skovgrupper.