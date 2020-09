Der mangler balance

Der skal kræfter og gåpåmod til. Både når man skal lirke noget op med kobenet, og når man starter sin egen tømrervirksomhed som kvinde, som Mini Gammeltoft-Hansen gjorde sidste år. Foto: Kaj Bonne.

Mini Gammeltoft-Hansen vil - som en af meget få kvindelige tømrermestre - gerne bane vejen for andre kvindelige håndværkere

Af Peter Kenworthy

– Det er fjollet at der er mande- og kvindefag. Der kan være gode og dårlige mandlige og kvindelige tømrere, men som det er nu mangler der balance. Man ville få nogen bedre løsninger, hvis der både er mænd og kvinder på arbejdspladsen, fortæller Mini Gammeltoft-Hansen.

Mini Gammeltoft-Hansen startede selvstændig tømrervirksomhed for et år siden, og ejer tømrer-snedkerfirmaet GoByg, der har til huse på Nordahl Griegs Vej i Søborg.

Hun er en af meget få kvindelige tømrermestre i Danmark, og en af få kvindelige tømrere og snedkere i det hele taget. 41 kvinder i bygge- og anlægsbranchen var beskæftigede som tømrere og 21 som snedkere i 2016, hvor de nyeste tal er fra.

’Stærk som en okse’

En lærer på teknisk skole fortalte Mini at hun var stærk som en okse, men ville få det svært, fordi hun var en pige. ”Og det gjorde jeg også”, fortæller hun. Du har to ting imod dig: du er lille og pige, fik hun at vide hos Hr. Mortensen på sin første læreplads.

Hun startede ud som den første kvindelige tømrer i Jakon, der er et af Danmarks største håndværkerfirmaer.

Omkring 10 procent af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen er kvinder – et tal der dog forventes at stige. Men Mini Gammeltoft-Hansen brænder for at være med til at gøre det nemmere for de piger der gerne vil være tømrere, snedkere eller håndværkere generelt, fortæller hun. Og der er heldigvis flere kvinder der søger ind på tømrerfaget end tidligere, og udsigt til at der kommer flere kvindelige håndværkere, noget som glæder Mini. En undersøgelse fra Dansk Byggeri fra sidste år viste desuden, at flere bygge- og anlægsvirksomheder er interesserede i at få kvindelige håndværkere med på holdet.

Hvilket er vigtigt, når nu en anden opgørelse, som Dansk Byggeri lavede i februar, viser at alt for få unge vælger at uddanne sig til fag som tømrer, murer og snedker, og at mange ældre håndværkere er på vej på pension.

Udfordrer stereotyper

Men det handler ikke kun om at fylde op på arbejdspladserne.

For mangfoldige virksomheder er en gevinst for alle, forskellige perspektiver og kompetencer øger innovation og større kønsbalance er med til at skabe en kultur med trivsel og motivation, som Byggeriets Kvinderåd konkluderer i en rapport fra sidste år, der kommer med anbefalinger i forhold til at få flere kvinder ind i bygge- og anlægsbranchen.

Ifølge rapporten er det især en hård tone og macho-kultur, det at man risikerer at føle som et fremmedelement i arbejdskulturen, børn, og at kvinder i højere grad skal bevise deres værd end mænd, der gør at kvinderne fravælger branchen.

På den anden side er branchen også tiltrækkende for kvinder på grund af branchens ærlige tone og ukomplicerede omgangsform, samt mulighed for et aktivt arbejdsliv hvor man skaber noget der kan ses, tilføjer man i rapporten.

Samtidig fremhæves vigtigheden af at kunne gå sin egen vej, selvom det kræver mod, og at rollemodeller som Mini er med til at udfordre stereotype billeder af håndværkerfaget som et mandefag.

– Det er som om folk ikke længere er bange for at ansætte kvinder, når der allerede har været en pige i firmaet. Men jeg hører også stadig piger der fortæller om ting jeg oplevede for 25 år siden. Så jeg vil gerne være med til at bane vejen for nogen, siger Mini Gammeltoft-Hansen.

FAKTA

Byggeriets Kvinderåd anbefaler i rapporten ”Flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen” fra sidste år at man, for at fastholde kvinder i bygge- og anlægsbranchen, blandt andet kan: udfordre det stereotype billede af håndværkere, opgradere håndværk og designfaget i folkeskolen, øge brug af tekniske hjælpemidler for at komme tunge løft til livs, gøre det lovligt at hente og bringe børn i gulpladebiler og sikre fleksible pasningstilbud med udvidede åbningstider i kommunalt regi.

Ifølge en interviewundersøgelse om kvinder i byggefag, lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2011, SFI, oplever kvinder i byggefagene ofte at der bliver stilet spørgsmålstegn ved, om de kan magte deres fag, fordi de er kvinder. Denne skepsis kan gøre det vanskeligt for kvinderne at finde praktikpladser og beskæftigelse.

– Kvinderne beskriver dog også, at de med deres utraditionelle fagvalg møder positiv respons og bliver opfattet som ’seje kvinder’, og at de – efter at have bevist deres fysiske og faglige færdigheder – bliver accepteret af deres kollegaer og foresatte, tilføjer SFI i rapporten.