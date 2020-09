Dette er ikke skrevet af en robot

Foto: Colourbox.

Selvom robotjournalistikken er på fremmarch er Gladsaxe Bladet skrevet af mennesker. Og det bliver avisen ved med at være

Af Peter Kenworthy

Robotter udfører mange vigtige opgaver og vinder indpas flere og flere steder i samfundet. Blandt andet har Gladsaxe Hovedbibliotek ”ansat” en robot til at sortere bøger, og hos Nano Sushi på Søborg Hovedgade får man for tiden maden serveret af en robot.

Men mange danske jobs risikerer dermed også at blive overtaget af robotterne – en tendens der ser ud til at være øget under coronakrisen.

Også rundt omkring på danske og udenlandske redaktioner ”ansættes” der robotter. Her skriver de artikler om blandt andet sport, erhvervs- og boligstof. Blandt andet udgiver Ritzau, Jysk Fynske medier og Ekstra Bladet, ifølge Journalisten, robotgenererede artikler.

Microsoft fyrede desuden masser af journalister hos MSN i maj, og erstattede dem med robotter, og Washington Post bruger en bot ved navn Heliograf til at skrive lokalstof.

Digitale lokalmedier

I år er nye digitale lokalmedier dukket op i mange danske byer, hvor freelancejournalister skrive skabeloner til robotgenererede artikler. Blandt andet Vores Hellerup, hvor man kan finde overskrifter som ”Seneste regnskab fra Mastro Aps og 4 andre lokale virksomheder” og ”Står du klar med flyttekasser? Her er 10 ledige lejeboliger i eller omkring Hellerup”.

Robotter bliver ikke syge, de skal ikke i 14 dages isolation hvis de får corona, og de skal ikke på ferie. Og de skriver artiklerne lynhurtigt.

Men de kan heller ikke ræsonnere, tænke selv eller skrive kritisk journalistik. Og de er heller ikke ufejlbarlige. I januar skrev Ekstra Bladets robotjournalist eksempelvis et sportsreferat hvor resultatet i en Premier League-kamp var forkert.

– Vi kunne godt have brugt noget VAR, fortalte chefredaktør Poul Madsen efterfølgende til Journalisten. Og hvis du går og frygter at din lokalavis lige pludselig er overtaget af robotter, fortæller bladchef og ansvarshavende redaktør på Gladsaxe Bladet, Mette Hviid Togsverd, at hun ikke har tænkt sig at ”ansætte” en robot på Gladsaxe Bladet.

– Jeg holder mest af at vi har selvstændigt tænkende personer ansat, pointerer hun.