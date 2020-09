Foto: Colourbox

Det kan være svært at holde styr på børnenes digitale verden. Men der findes råd

Af Peter Kenworthy

Det kan være svært at forstå hvorfor børnene bruger time efter time med hovedet i skærmen. Og hvorfor en stigende del af børnenes kulturelle forståelse sker online, når nu man selv er vokset op med en fastnettelefon, en pladesamling som kulturel reference og et 24 tommers fjernsyn som husalter i stuen.

Til de første forældremøder rundt omkring på skolerne, er et af de emner der ofte fylder meget på dagsordenen digital dannelse. Både fordi mange børn bruger meget tid på skærm, og på grund af de mange historier i medierne om digitale krænkelser, afpresning og digital fusk.

Og der er stor forskel på, hvordan forældre opfatter den digitale dannelse, og hvor meget og hvor ofte deres børn får lov at gebærde sig på YouTube, TikTok, Facebook og Snapchat eller med gaming. For fralægger vi os ansvaret, hvis vi opfatter børnene som ’digitale indfødte’, eller er vi voksne bare ude af stand til at rumme børnenes digitale univers?

Digital dialog

Ifølge Børns Vilkår bør man som forælder lære sit barn om retten til privatliv og muligheden for at sige fra. Organisationen opfordrer til at dialogen om digital dannelse tages ofte, for eksempel over middagsbordet.

Man kan eksempelvis spørge ind til, hvad dit barn bedst kan lide at lave på mobil eller iPad, om de har et favorit-medie og hvad, der gør det særligt interessant. Det er vigtigt at lægge ud med åbne spørgsmål, så dit barn ikke føler, at det er et forhør, eller at du er ude på at kontrollere, mener Børns Vilkår.

Samtidig er det vigtigt at sætte klare grænser og være kritisk over for sociale medier og brugen af dem, da de er er udviklet af virksomheder som skal tjene penge, tilføjer man.

Her var Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder, måske meget passende, inden for kategorien ”den heroiske internet-afviser” i Børns Vilkårs tilhørende quiz.

På Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, emu.dk, anbefaler man dog at man ser på digitale redskaber med børnenes øjne og også ser på de positive ting de kan. Eventuelt ved at vise dem det selv.

Går begge veje

Og så skal man som forælder selvfølgelig også lige huske, at man er den voksne, og at den digitale dannelse går begge veje. Man skal altså være en god rollemodel. For hvordan og hvor meget bruger vi egentlig selv mobilen, til underholdning, viden og som kommunikationsmiddel?

I en undersøgelse på BørneTelefonens hjemmeside svarer 8 ud af 10 ja til, at deres forældre lægger billeder op af dem uden at spørge om lov.

Børns Vilkår anbefaler, at man tænker sig om en ekstra gang, fordi man som forælder har et vigtigt ansvar i forhold til at beskytte og hjælpe sit barn i den digitale verden.

Det er forældrene der har de bedste forudsætninger for og evnerne til at vurdere, hvilke konsekvenser deling af billeder af dit barn kan have for barnet på kort og lang sigt, tilføjer Børns Vilkår.

