Dræber kulturlivet

Af Niels Abrahamsen, Formand for Fredagsklubben

Fredagsklubben er en klub, hvor især ældre medlemmer mødes for at synge og høre musik, samt høre foredrag, se film, og spille bankospil en gang om ugen.

Men klubben er lukningstruet. Fredagsklubben har fået sat stolen for døren i deres lokale i festsalen på Kildegården.

Kommunen har jo ret til at smide klubber på porten, da det er deres bygninger.

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen dog stille et lokale til rådighed. Kommunen tilbyder to steder, hvor fredagsklubben kan være. Det første er et lokale på Kellersvej 16, hvor der ingen scene og intet udstyr er, og hvor lokalet ikke er møbleret. Klubbens 150 medlemmer skal desuden gå ca. 500 meter fra stoppestedet ved Gammelmosevej med deres rollator og stok ad en grusvej hvor der ligger byggeaffald.

Det andet tilbud lever heller ikke op til kravene om et tilsvarende lokale. Et lokale på den gamle telefonfabrik, hvor der er plads til ca. 60 personer, indrettet til spiseklubber og ikke til underholdning til 150 personer. I lokalet er der seks store søjler, så halvdelen ikke kan se meget, og den anden halvdel slet intet kan se, da de skal sidde med ryggen til.

Det ser ud til, at dem der er ansvarlige for denne flytning af klubben, halvanden måned før vi skal starte, ikke ved hvordan klubben, som Erhard Jacobsen var med til at starte i 1961, fungerer.

