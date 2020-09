Druk og vikinger

Mads Mikkelsen i hovedrollen i “Druk”. Foto: Nordisk film.

Vinterberg, Mikkelsen og Far til Fire i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Det er dansk film fra øverste skuffe, der har premiere i Bibliografen i denne uge. Mads Mikkelsen spiller hovedrollen i Thomas Vinterbergs anmelderroste film ”Druk”, der med både et glimt i øjet og dyb inderlighed går i kødet på dansk alkoholkultur.

”Druk” handler om fire venner, der beslutter sig for at teste en teori om, at mennesker er født med en halv promille for lidt. Med lidt ekstra alkohol i blodet vil sindet blive åbnet for et væld af nye muligheder og kreativiteten vil blomstre. I starten går det rigtigt fint, og faktisk bliver alle fire bedre undervisere på det gymnasium, de arbejder på samtidigt med, at privatlivet blomstrer. Men hvad nu hvis man lige snuppede en halv promille til? Eksperimentet begynder at skride, og konsekvenserne står i kø for at gøre sig bemærkede.

”Druk” er både morsom, vedkommende og tankevækkende i sit portræt af fire mænds venskab og måske dødsdømte jagt på frihed gennem en tåge af alkohol. De fire gutter spilles af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe. Derudover kan både Marie Bonnevie og Susse Wold også opleves.

”Druk” har premiere i Bibliografen 24. september.

Noget mere familievenligt bliver det, når Bibliografen holder forpremiere på ”Far til Fire og Vikingerne”. Denne gang skal Lille Per, Onkel Anders, tøjelefanten Bodil og resten af familien på ophold på en vikingegård, hvor de skal forsøge at genfinde balancen i familien. Det bliver hurtigt farligt for elefanten Bodil, og så er gode råd dyre. ”Far til Fire og Vikingerne” har forpremiere lørdag 26. september kl. 13:00.