Ekstra konsulenter

Konsulentfirma leverer midlertidige medarbejdere til jobcenteret

Af Redaktionen, redigeret

– COVID-19 har ført til en stigning i ledigheden i Gladsaxe. Der er nu 350 flere dagpengemodtagere end i marts måned. Derfor har jobcentret indledt et samarbejde med konsulentfirmaet Hartmanns for at få ekstra medarbejdere i en periode som vikarer, udtaler formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Michael Dorph Jensen (Ø).

Hensigten med dette er at få styrket indsatsen og hjælpe de nye ledige, så de kan komme tilbage i job, tilføjer han.

Erfaringerne med anden aktør-firmaer som Hartmanns er ellers ikke entydig positiv.

– Rigsrevisionens registerundersøgelse viser for ledige henvist til andre aktører under serviceudbuddet, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er mindre end effekten af jobcentrenes indsats, konkluderede Rigsrevisionen i 2013 i en rapport om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats.

– Det [blev] konkluderet, at obligatorisk brug af anden aktør ikke er gavnlig for alle borgere, og at det ikke understøtter en aktiv jobsøgning, skrev konsulentfirmaet Deloitte i en evaluering af reform af førtidspension og fleksjob fra 2018.

Og der var en lidt større tilfredshed med indsatsen for ledige, der havde været tilknyttet jobcentrene, i forhold til en anden aktør, konkluderede regeringens Ekspertgruppe om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats i en rapport fra 2014. 80 procent af de 35 anmeldelser af Hartmanns på Trustpilot er ”dårlig”.