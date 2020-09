Anden- og syvendeplads til Stengård Skole ved hold-DM i skoleskak

Af Redaktionen, redigeret

Stengård Skole havde kvalificeret to hold til weekendens DM for 4-personers hold i skoleskak for andet år i træk. Et hold i A-rækken hvor alle elever kan være med, og et i C-rækken, som kun er for 0.-3. klasses elever. Grundet corona var det besluttet at DM skulle afholdes online for første gang nogensinde.

For at skabe en smule holdfølelse var eleverne fra Stengård Skole samlet i aulaen på skolen, hvor der var individuelle borde, strøm og en masse håndsprit, fortæller skoleskaksansvarlig på Stengård skole, Jakob Trier.

Det gik overraskende godt med afviklingen af turneringen, hvor der var meget få og små tekniske udfordringer. Og resultatmæssigt gik det en tak bedre end sidste år, efter at Stengård Skoles hold i A-rækken fik en fin 2. plads og holdet i C-rækken fik en delt 7. plads, tilføjer Jakob Trier.