Endelig koncert på programmet

Moi Caprice-forsanger Michael Møller havde hele følelsesspektret med til Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

Spillestedet Richter holdt koncert i weekenden for første gang i mange måneder, for et siddende publikum

Af Randi Salzwedell

Endelig fik Gladsaxes musikglade publikum lov at komme til koncert på spillestedet Richter i sidste uge. Men alting var ikke helt som det plejer. Publikum måtte sidde ned under koncerten med god afstand til sidemanden, de 80 af dem der måtte være til stede blev anvist en plads af en ”seater”, og der var både håndsprit og øl på menuen.

Opvarmningsbandet Elou Elan startede aftenen ud med melankolske flydersange, der havde forsanger Eva-Louise Rønnings stemme som transcenderende fixpunkt, akkompagneret af et underliggende lydtæppe af würlizer-klaver, keyboard og violin.

Det virkede især godt på den underfundige ”Gravity is crucial”, hvor Rønning smukt sang om at flyde rundt sammen med ”the lost human race”.

’Dejligt at se jer’

Dagen før nedlukningen af Danmark 12. marts havde aftenens hovednavn, Moi Caprice, stået på scenen på Richter og lagde sidste hånd på forberedelserne til bandets første turné i mere end ti år. Aftenen efter måtte de pakke deres udstyr ned igen.

Lørdag fik bandet så endelig lov at spille i Gladsaxe, og kvitterede med både gamle kendinge som ”Daisies”, med dens fragmenterede guitarmotiver, og nye sange som grandiose ”Maureen” og skæve ”The places we have loved”, til taktfaste klapsalver fra publikum.

Moi Caprice-forsanger Michael Møller replicerede med et ”det er så dejligt at se jer”.

Efter et såvel følsomt som rocket set, sendte Moi Caprice publikum hjem med et par ekstranumre, og linjerne ”the world just stopped and everyone starts dancing … don’t you know it will clear someday” rumsterende i øregangene.

Medansvar for musiklivet

På Richter er man glad for at someday endelig var kommet i sidste weekend, og man kunne åbne op igen. For man mener at man har et medansvar for at få musiklivet i gang igen, selvom det ikke løber rundt for tiden.

– At kunne lave koncerter og festivaler helt uden restriktioner har særdeles lange udsigter. Alle har derfor brug for, at der kommer til at være aktivitet igen, på en ansvarlig måde, fortæller kommunikationsansvarlig på Richter, Line Holm Christensen. Richter har nemlig ikke kunne sælge nær så mange billetter som man havde troet, og man har endnu ikke fået støtte fra nogen af regeringens kompensationsordninger, selvom man satser på at få det.

– Det har været muligt for os, fordi vi grundlæggende er rigtig godt polstret fra Gladsaxe Kommunes side i forbindelse med vores opstarts-år som nyt spillested. Det har givet os mulighed for fortsat at arbejde under hele krisen, hvor vi har forsøgt os med nogle andre formater, såsom Drive In og livestreaming, siger Line Holm Christensen.