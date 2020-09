Endnu en sejr til VB1968

VB 1968 vandt tredje sejr i træk og er fortsat ubesejrede, mens Hero tabte efter fire sejre i træk

Af Peter Kenworthy

VB 1968 fik tre point hjemme mod LSF hjemme på Skovbrynet Skole, på mål af Arif Asif og Can Güler. Værebrodrengene ligger nummer tre i fodboldens Sjællandsserie, pulje 1. Til gengæld stoppede Gladsaxe Heros flotte sejrsstime i serie 1, pulje 1 brat ude mod Lyngby, der vandt med 3-0. Hero ligger nu nummer seks, men har en kamp til gode.

FC Bella fik et enkelt point i kvindesjællandsserien, med 1-1 ude mod Fårevejle, og ligger på tredjepladsen. Bagsværd BK vandt 2-1 i Måløv i serie 2, efter et mål af Noah Sloth Petersen med fire minutter igen. Og Søborg FC vandt 3-1 hjemme på Vadgård Skole over Vestegnen FK