Få bruger tilbud

Alkoholkampagne skal hjælpe flere i alkoholbehandling

Af Redaktionen, redigeret

Over 600.000 danskere har et problematisk alkoholforbrug, og næsten 150.000 er deciderede afhængige af alkohol. Alligevel var blot 17.600 personer i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2018 til trods for at der er rigtig gode muligheder for at få hjælp til at sænke sit forbrug af alkohol eller helt holde op med at drikke.

Alkohol & Samfund og TrygFonden sætter derfor i næste uge fokus på at få mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende til at søge hjælp.

Hovedparten af danskere, som drikker for meget, vil håndtere problemet på egen hånd eller har i det hele taget svært ved at erkende, at de reelt har et alkoholproblem. Derfor er der brug for oplysning og viden om de mange tilbud, der er for at få hjælp til at håndtere et alkoholproblem.

– Vores erfaring siger, at det er vigtigt at få professionel hjælp. Du kan gå til egen læge, kontakte din kommune eller ringe til Alkolinjen, hvor man kan få anonym rådgivning, hvis man foretrækker det. Alkolinjen kan være et godt sted at begynde, hvis man har svært ved at tale om sit alkoholproblem, og så kan man blive hjulpet videre i egentlig behandling, hvis man ønsker det, siger Bjarne Stenger Elholm, leder af Alkolinjen hos Alkohol & Samfund.

Flere skal kende mulighederne for alkoholbehandling

Sammen med TrygFonden står Alkohol & Samfund bag uge 40-indsatsen, der sætter fokus på at søge behandling, inden man selv og familien falder sammen.

– Alle kan benytte sig af behandlingstilbuddene i kommunerne, men to ud af tre ved ikke, at de kan gå til deres kommune og søge gratis behandling. Er man pårørende eller bekymret for én i omgangskredsen, kan man også henvende sig til både kommunen og Alkolinjen og få råd til at håndtere hverdagen med en alkoholafhængig og til, hvordan man hjælper personen i gang med behandling, siger Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden.

Afhængighed af alkohol har nemlig store negative konsekvenser, og derfor er det vigtigt, at man kommer i behandling.

– Alkoholproblemer rammer ikke kun den, der drikker, men hele familien, og der er flere end 200 sygdomme, som er direkte relateret til et højt alkoholforbrug. Det er alvorlige og uoverskuelige følger, som man sjældent er i stand til at overskue, når man har et alkoholproblem. Alkoholafhængighed er stadig forbundet med et vist tabu, og det kan være svært både at erkende det og række ud, hvis man har et alkoholproblem. Derfor forsøger vi med Alkoholkampagnen at vise, at alle kan blive ramt af alkoholproblemer, men at der er hjælp at hente, siger Bjarne Stenger Elholm.

Man kan ring til Alkolinjen – en gratis og anonym chat- og telefonrådgivning – på 80 200 500. Eller man kan finde information om tilbuddene til personer med alkoholproblemer og deres pårørende på kommunens hjemmeside på gladsaxe.dk/alkohol