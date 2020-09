Familiefilm og stærke dramaer

THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 (Featured) JEREMY STRONG as Jerry Rubin in THE TRIAL OF THE CHICAGO 7. Cr. NIKO TAVERNISE/NETFLIX © 2020

En fredelig demonstration går galt i ”The Trial of the Chicago 7”. Foto: Netflix.

Der er ”Far til Fire og Vikingerne”, Roman Polanski, forpremierer og særforestillinger i Bibliografen i denne uge

Af Redaktionen, redigeret

Siden 1951 er det blevet til 20 film om Lille Per og hans familie, så der er tale om et slags jubilæum, når familien tager på ryste-sammen-tur på en vikingegård – med lidt uheldige konsekvenser for elefanten Bodil.

Roman Polanskis ”Officer og Spion” foregår i 1895, hvor en officer dømmes som tysk spion. Lederen af den militære efterretningsenhed opdager, at hemmeligheder stadigvæk lækkes til tyskerne og drages ind i en farlig labyrint af løgne. Polanski har med film som ”Chinatown” og ”Rosemarys Baby” stået for nogle af filmhistoriens bedste film, og ”Officer og Spion” har allerede vundet store internationale priser.

Begge film har premiere torsdag 1. oktober.

Weekenden byder på en række forpremierer og særforestillinger – deriblandt den danske actionthriller ”Shorta”. Politi og beboerne i en ghetto støder sammen, og resultatet er en intens film i særklasse. Visse scener er filmet lige uden for Bibliografen, og fremvisning af billet til filmen giver 10 % rabat på take way hos Cafe Sisko i Bagsværd i weekenden. ”Shorta” har forpremiere fredag 2. oktober kl. 17:30.

Der er en unik mulighed for at opleve Aaron Sorkins Netflix-drama ”The Trial of the Chicago 7” på det store lærred til to særforestillinger. Sorkin stod bag serien ”The West Wing” og manus til filmen ”The Social Network” og spås gode Oscarchancer. En fredelig demonstration ved demokraternes konvent i 1968 fører til et sammenstød med politiet, og arrangørerne sigtes for at opildne til oprør. Bemærk at filmen kun vises to gange: lørdag og søndag 3.-4. oktober.

Derudover er der forpremiere på animationsfilmen ”Familien Bigfoot” lørdag 3. oktober kl. 13:00.