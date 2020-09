“Fest” i Gladsaxe Svømmehal

Torsdag den 13. august besøgte vi Gladsaxe Svømmehal - det var en blandet fornøjelse.

Af Thomas John Darrell, Fuglsangpark 73, Farum

Torsdag den 13. august besøgte vi Gladsaxe Svømmehal – det var en blandet fornøjelse. Svømmeforholdene var gode og der var god afstand til den store gruppe børn der brugte halvdelen af bassinet.

Da vi var færdige med at svømme 11.45 gik vi til bruserummet og her var en ”fest”. En gruppe på ca. 20 drenge havde indtaget rummet og de nærliggende omgivelser, og havde det rigtig sjovt, mens en medbragt pædagog på ingen måde magtede at styre situationen.

Alt sammen lyder det meget normalt, men er det ikke den slags situationer vi skal prøve at undgå i disse Corona – tider?