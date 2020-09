Fitness i det fri

Nyt fitnessområde ved ABs træningsanlæg på Skovdiget åbner i dag

Af Redaktionen, redigeret

Tricep dips, arm walk og hanging leg raises lyder måske som det rene volapyk. Men faktisk er det navnene på nogle af de mange øvelser, man kan lave på ABs nye fitnessområde, skriver klubben i en pressemeddelelse.

– Tanken er, at ABs medlemmer og brugere kan benytte faciliteterne til både holdtræning og supplerende styrketræning. Og vores medlemmer er desuden hjertens velkomne til at kigge forbi med vennerne, deres forældre eller bedsteforældre i weekenden eller på andre tidspunkter. Området ligger i det fri og holder aldrig lukket, og det giver en helt unik fleksibilitet og mulighed for selv at tilrettelægge sin træning, når man har tid og lyst, fortæller hovedformand i AB, Ulrik Rasch.

Det nye fitnessområde er blevet til med støtte fra DIF og DGIs foreningspulje.

I den kommende periode vil der være faste instruktører tirsdag og torsdag fra klokken 16:30, som vil sørge for at man får den bedst mulige instruktion i at benytte de nye faciliteter, fortæller AB.