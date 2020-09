SPONSORERET INDHOLD: Gør som andre og vælg LED-belysning i dag | Få gode råd og inspiration til hvordan du vælger den rigtige LED-belysning, samt hvad du skal gå efter | Læs her

Flere forbrugere vælger moderne LED-belysning

Efterspørgslen på LED-belysning er nærmest eksploderet de senere år, hvor flere og flere forbrugere vælger at købe LED – både når gammel belysning skal udskiftes, eller når der skal købes nyt.

LED markedet helt kort

LED-belysning er blevet populært i dag, men sådan har det ikke altid været. LED har vel efterhånden været på det danske forbrugermarked i 10 år. Modtagelsen var blandet, for i starten fik LED-produkter hurtigt et ry for at være i dårlig kvalitet og give noget mærkeligt – ofte blåligt lys. Dog havde LED-belysning de store egenskaber, at dioderne deri havde længere brændetid end gammeldags glødepærer og lysstofrør, samtidig med at elforbruget blev nedsat betragteligt.

Stille og roligt begyndte LED at vinde mere frem, og i takt med dette, fik flere og flere producenter rundt om i verden øjnene op for, at LED-produkter var kommet for at blive, og mange begyndte at investere kraftigt i at udvikle og innovere på LED-teknologien. Man kan vel nærmest tale om, at der skete et boom i LED-markedet, som i dag er blevet kæmpestort.

Kan være svært at overskue markedet

Resultatet er, at det i dag er et helt andet marked, end vi så i starten. Generelt er der rigtig mange super gode produkter at vælge imellem, der giver fantastisk lys, og grundet høj konkurrence på verdensmarkedet, er priserne meget konkurrencedygtige. Udvalget er højere end nogensinde før, og der kommer hele tiden nye producenter og produkter til.

Dette gør dog, at når man som forbruger skal ud og vælge, hvilke LED-produkter, man vil købe, kan det være svært at overskue markedet.

Køb fra en anerkendt forhandler

En tommelfingerregel er, at det kan være en god idé at købe fra anerkendte forhandlere, hvor man kan få god rådgivning og hjælp. Der hænger masser af LED-pærer til billige penge rundt om i de danske supermarkeder, men her skal man være sikker på, hvad man gerne vil have, da der ofte ikke er megen hjælp at hente hos personalet.

En god mulighed er i stedet at gå på nettet. LED-produkter handles i stor stil online, og kigger man sig for og vælger nogen af dem, der har specialiseret sig i salg af LED-produkter til forbrugere, kan man både få super gode produkter til markedets bedste priser, og rigtig god hjælp og kundeservice i forbindelse med valg af det rigtige. Se fx den store danske onlineforhandler PlusLED.dk her https://www.plusled.dk/, der har hovedkontor i Aalborg. Her kan du få alt lige fra LED-pærer, LED-spots til loftet inde og ude, LED-lamper, LED-armatur, LED-strips, Smart hjem med styring af belysning i farver, samt en masse andre LED-produkter.

Så hvis du stadig er en af dem, der ikke har fået skiftet til LED-belysning, eller bare godt kunne bruge noget nyt lækker belysning, ja så er det bare med at komme ud og undersøge markedet.

