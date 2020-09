Antallet af coronasmittede stiger igen. Der har samtidig været smittede på flere af Gladsaxes skoler

Af Peter Kenworthy

Der har været en stigning i antallet af nye coronasmittede i de sidste par uger, efter at skolerne igen er åbne. Også i Gladsaxe stiger smittetallet. Kommunen var i sidste uge over sundhedsmyndighedernes såkaldte ”bekymringsgrænse”, og den kommune med landets 12. højeste antal smittede per 100.000 indbyggere.

Mindst to af Gladsaxes skoler har også haft smittede i den seneste uges tid. Fredag i sidste uge var der et tilfælde i en 9. klasse, hvor hele årgangen i første omgang blev sendt hjem, mens man identificerede den smittedes nære kontakter. De blev bedt om at blive hjemme, til de kunne fremvise et negativt corona-testresultat, mens resten kunne møde i skole mandag. Tirsdag blev hele årgangen på den pågældende skole så sendt hjem til selvisolation, testning og virtuel undervisning, efter at der var konstateret flere smittede.

Gladsaxe Kommune har ikke svaret tilbage på spørgsmål om hvor mange smittede der har været på kommunens skoler og daginstitutioner, inden redaktionens deadline, og hvordan man bør forholde sig til dette som barn og forælder.

Skolen der havde et smittetilfælde fredag henviser til kommunens kommunikationsafdeling.