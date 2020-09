River ned for at bygge op

Nedrivningen af gamle Gladsaxe Skole er i gang. Materialerne skal genbruges til at bygge et såkaldt cirkulært børnehus på grunden. Foto: Kaj Bonne.

Den gamle Gladsaxe Skole på Tobaksvej bliver revet ned. Materialerne bruges til at bygge nyt børnehus på grunden

Af Peter Kenworthy

Den gamle Gladsaxe Skole har i mange år stået som en anden graffiti-, indbruds- og hærværksramt ruin, efter at Gladsaxe Byråd i 2010 besluttede at nedlægge skolen, fordi man mente at den var uegnet til skolebrug. Nu bliver skolen revet ned, og et nyt børnehus skal bygges på grunden på Tobaksvejen.

Alle de materialer, der skal genanvendes fra den gamle skole, bliver renset og lagt i depot på grunden, og børnehuset bliver derefter bygget af materialerne fra den gamle skole, i hvad man kalder ”cirkulært byggeri”. Cirkulært byggeri betyder, at man fra tegning, til selve byggeprocessen og til nedrivning samarbejder om, hvordan man kan udnytte ressourcerne bedst muligt og undgår materialespild. Gladsaxes borgmester Trine Græse (A) fortæller, at hun er stolt over at Gladsaxe nu får verdens første cirkulære børnehus, der desuden bliver Gladsaxes tredje svanemærkede børnehus.

Klar i 2022

Byggeriet af det nye børnehus forventes at gå i gang i foråret 2021, og det færdige børnehus forventes at stå indflytningsklar i april 2022, fortæller Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye børnehus bliver en integreret institution med plads til cirka 65 børn. Børnene fra Børnehuset Ved Fortet flytter til det nye børnehus, da Ved Fortet skal lukke i 2022 som en del af Dagtilbudsstrategi 2. Børnehuset har indtil videre ikke noget navn, tilføjer kommunen.

Byggeriet står på verdensplan for omkring 40 procent af verdens CO2-udledning, og byggebranchen står i Danmark for cirka 40 procent af den samlede affaldsmængde, skriver Dansk Standard på sin hjemmeside.