Genåbning af ungdomsklubber

Af Isabella Fevre

I forbindelse med genåbningen af ungdomsklubberne, er alle ungdomsklubberne blevet forbeholdt folkeskoleeleverne. Hvilket betyder, at os der ikke længere er en del af folkeskolerne, ikke er velkomne i vores klubber. På trods af, at det, i nogle tilfælde er os der har udgjort størstedelen. For os, bliver klubberne brugt som et frirum, hvor vi kan få hjælp til lektier eller en samtale om hverdagstanker. Vi synes efterhånden, vi er blevet tilsidesat længe nok.

Klubberne skulle forestille at være for alle unge op til 29 år. Vi er bevidste omkring den situation samfundet befinder sig i, men mener dog, at hvis det er forsvarligt at lade 7.-9. klasse benytte klubberne, burde der kunne findes en måde at tilgodese de unge, der ikke længere går i folkeskole. Det er ikke vores opfattelse, at klubberne er i nærheden af at blive brugt i det omfang som de sundhedsmæssigt forsvarligt kan. Selvom vi er de ’’voksne’’ unge mennesker, har vi også brug for nogen, især i de her svære tider som Corona, har vi meget brug for at snakke med nogen voksne og det ikke alle som kan få den hjælp hjemmefra.