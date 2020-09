Gode takter i nulløsning

Lucas Koch (med bolden) spillede en flot kamp mod Næstved, men AB manglede skarphed i afslutningerne og måtte nøjes med et enkelt point.. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe spillede 0-0 mod hårdt-spillende nedrykkere fra Næstved

Af Peter Kenworthy

ABs defensiv holdt nedrykkerne fra Næstved fra de helt store chancer på Gladsaxe Stadion, i søndagens kamp i fodboldens 2. divisions øst. Det var første gang siden hjemmekampen mod Brabrand i oktober, at akademikerne formåede at holde nullet.

Til gengæld fik de 341 tilskuere ikke mange AB-chancer eller kvalificerede afslutninger i den anden ende i en lidt kedelig første halvleg, hvor hjemmeholdet nok var spilstyrende i store dele af halvlegen. Men hvor spillet også blev lidt omstændigt og der blev lavet mange fejlafleveringer.

Samtidig spillede Næstved med musklerne, og Frederik Ellegaard måtte have behandling efter 12 minutter, efter et groft frispark. Efter 26 minutter fik udeholdet det første af i alt fem gule kort, efter en hård tackling på Albert Nørager – og dommer Niclas Gomes kunne sagtens har uddelt flere.

Skød med løst krudt

AB fik mere drive i spillet i anden halvleg, hvor man samtidig i langt højere grad fik skudt på mål. Meget af spillet gik igennem en yderst velspillende Lucas Koch i akademikernes venstre side, og den 19-årige back måtte flere gange stoppes med ulovlige midler.

Efter en times spil fandt Koch indskiftede Jonathan Dahl Bagger i feltet, efter hurtigt opspil, men Næstved-keeper Viktor Anker reddede Baggers skud. Ti minutter senere blev et skud fra Frederik Ellegaard rettet af, og havnede i favnen på Anker, og minuttet efter kom Bagger til baglinjen, men hans indlæg fandt ikke en AB-fod.

Spillet flød nu langt bedre for hjemmeholdet, men afslutningerne sad ikke helt i skabet. Efter 77 minutter blev der begået et af flere frispark på Lucas Koch, men det efterfølgende frispark fra sædvanligvis træfsikre Sylvester Seeger-Hansen fløj meget symptomatisk langt over målet.

Med fem minutter lavede indskiftede Emmanuel Bio et raid i venstre side, hvor han satte sin oppasser og kom fri med Viktor Anker, men vinklen blev for skarp til at han kunne passere Næstved-målmanden.

Næstved havde også flere chancer i kampen. Og i kampens sidste minutter kunne udeholdet ufortjent have snuppet alle tre point, men Jonathan Fischer reddede først et hovedstød fra Jesper Christiansen og kort tid efter et langskud fra Isaac Nortey.

’Spiller modent’

Da dommeren et par sekunder efter fløjtede dommeren kampen af, stod der stadig 0-0 på tavlen. Et rimeligt resultat, men hvis der skulle have været fundet en vinder burde det have været AB.

AB-træner Patrick Birch Braune virkede da også fint tilfreds, da Gladsaxe Bladet talte med ham lige efter slutfløjt.

– Vi gør mange ting rigtigt i dag, spiller modent, mod et voldsomt fysisk hold, og får kampen over på vores præmisser, fortalte Braune.

AB ligger nummer 9 i 2. division øst efter tre kampe.