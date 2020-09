Håndtryksceremoni uden håndtryk

Der var smil hele vejen rundt, da 55 Gladsaxe-borgere var til grundlovsceremoni. Foto: Kaj Bonne.

Nye danske Gladsaxeborgere blev fejret til grundlovsceremoni på rådhuset

Af Peter Kenworthy

– I dag fejrer vi at I ikke bare er Gladsaxe-borgere, men nu også er danske statsborgere, fortalte borgmester Trine Græse (A) til de 55 nydanske Gladsaxeborgere, inden hun sagde tillykke med statsborgerskabet og overrakte en grundlov til hver enkelt.

Der var godt med sprit, og på grund af coronaen måtte man deles op i tre hold, da Gladsaxes anden grundlovsceremoni løb af staben på Gladsaxe Rådhus i sidste uge. Til gengæld blev der ikke uddelt nogen håndtryk, og fejringen i forhallen var også aflyst.

Men Amilcar, Ciaran, Jakub, Dalila, Huayuan, Mambo, Mohammed, Neal, Oksana, Vincenzo og Yulia og de andre fik underskrevet deres erklæring, til klapsalver fra salen.

Og det er aldrig for sent at blive dansk statsborger. Den 81-årige brite med sydafrikansk baggrund, Colin David Marquard, søgte om dansk statsborgerskab for halvandet år siden, på grund af Brexit.

– Det bedste ved at være dansk statsborger for mig er, at man har sikkerhed for at man kan blive boede, fortæller han.

Skal udvise respekt

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune, og får et bevis underskrevet.

– Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati, kan man læse på Integrationsministeriets hjemmeside.

Reglen om at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere, er midlertidigt suspenderet på grund af corona.