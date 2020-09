Hellere kernevelfærd end flagalléer og gavlmalerier

Dejligt at konstatere, at mange af Lokallistens ideer og mærkesager alligevel har fundet vej ind i årets budget. Det selvom vi ikke var velkomne omkring borgmesterens forhandlingsbord.

Af Lene Svendborg og Lise Tønner

Lene Svendborg og Lise Tønner, Lokallisten Gladsaxe

Vi glæder os over udvidelse af fritidspas-ordningen, styrket indsats for mere tryghed i boligområderne, midler til bedre hygiejne på kommunale institutioner – og selvfølgelig tilskuddet til at fortsætte den boligsociale indsats i Høje Gladsaxe.

De små institutioner er fortsat vores hjerteblod – og vi vil kæmpe for dem til det sidste. Derfor glæder vi os på Bagsværd Børnehaves vegne, men må samtidigt konstatere at denne ‘goodwill’ fra borgmesteren tilsyneladende ikke gælder i hele kommunen.

Desværre indføres der med det nye budget ‘bring your own device’ – dvs at skoleeleverne i de ældste klasser fremover selv skal medbringe en computer til undervisningen. Gladsaxes lærerforening har flere gange ytret, at dette tiltag ikke bør implementeres og at der iøvrigt næppe er så mange børn der i forvejen medbringer egen pc, som der ellers er skabt en fortælling om. Da kommunen har pligt til at udstyre eleverne med nødvendige redskaber til læring, frygter lærerne, at en besparelse på computere vil betyde, at pengene vil blive taget fra andre skoleområder. Lokallisten deler denne bekymring og mener der burde være lyttet til lærerne.

Og så vil vi til enhver tid prioritere kernevelfærd og bedre normeringer for børn, ældre og handicappede – frem for flagalléer og gavlmalerier.