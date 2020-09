Hero fortsætter målfesten

VB 1968 tabte for første gang i ligasæsonen

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Hero er som forvandlet i denne sæson. Efter en 6-0-sejr over Brøndby tidligere på ugen, vandt Hero 3-0 over Lynge-Uggeløse IF lørdag. Holdet indtager nu førstepladsen i fodboldens serie 1, pulje 1, med 18 point for syv kampe og en målscore på 18-8.

Bagsværd BK vandt 3-0 over Fredensborg i serie 2, pulje 1, på tre mål i kampens første halve time, og rykkede op på andenpladsen, mens IF Bytoften spillede 0-0 i Herlev i serie 2, pulje 2.

VB 1968 tabte til gengæld for første gang i sjællandsserien i år, ude mod Vallensbæk, efter at hjemmeholdet scorede tre mål i de sidste ti minutter og vandt 3-2.

I ishockeyens 1. division vandt Gladsaxe Bears i weekenden med hele 10-2 hjemme over Rungsted. Bears ligger nummer tre efter Hvidovre og Gentofte. Og i kvalifikationsrækken vandt Gladsaxe HGs håndbolddamer sæsonpremieren med 23-21 hjemme over Lyngby HK.