Gladsaxe Bears’ herrehold tabte hjemme 1-3 til Rødovre mens kvinderne vandt med hele 13-0 mod KSF

Af Peter Kenworthy

Tyrene fra Rødovre bragte sig foran med 3-0 i de første 12 minutter af sæsonens første ishockeykamp i herrernes 1. division i Gladsaxe Skøjtehal i weekenden. Steffan Schultz fik reduceret for Bears med et halvt minut igen, men et kig på skudstatistikken – 35-16 i udeholdets favør – indikerede at sejren til Rødovre var fortjent.

Til gengæld vandt Gladsaxe Bears’ kvindehold med hele 13-0 i sæsondebuten ude mod KSF. Rosa Filipa Petersen, Helena Heide og Rosa Tonboe scorede alle tre gange.