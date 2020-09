Hvordan adskiller man de godkendte online casinoer fra de utroværdige?

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er nybegynder og gerne vil give online casinoer et forsøg, er det vigtigt, at du finder et pålideligt casino. Du skal ikke bare tilmelde dig et hvilket som helst casino, da der er mulighed for at du render ind i nogle useriøse og upålidelige websites.

Det kan være en vanskelig opgave at adskille de godkendte casinoer fra de utroværdige, da der findes hundredvis af online spillesider. Man skal lige igang, og derefter er det ret nemt at spotte de godkendte online casinoer.

Den Danske Spillelov

Det er ikke mange år siden udviklingen af den danske casino spilindustri begyndte. Det var først i 2012 at den nye spillelov gjorde danske online casinoer legale. Det gik pludselig op for folk, at der i lang tid havde været en betydelig efterspørgsel på godkendte online casinoer i Danmark; og rigtig mange danskere tilmeldte sig hurtigt de mange nye casinoer. Og situationen har stort set ikke ændret sig siden. Den store efterspørgsel på online casinoer resulterede i, at et hav af nye online casinoer dukkede op på nettet, casinoer med og uden licens fra Spillemyndigheden.

Danske online casino spil er noget af det sikreste på verdensplan. Vores spillelov består af 13 sektioner, der definerer formålet med loven, juridiske vilkår, påkrævet licenser for individuelle hasardspil, kriterier for online casino operatører, regler for reklame og marketingbureauer osv. For at udbyde online casino spil i Danmark skal man altså imødekomme en håndfuld kriterier, som er med til at sikre at du og jeg får den bedste og sikreste online casino oplevelse. Spillemyndigheden sørger for at de godkendte casinoer tilbyder retfærdige spil på en hjemmeside, der lever op til alle de nødvendige sikkerhedskrav. I dag betragtes Danmarks spillelovgivning som et forbillede for andre lande, der gerne vil nå de samme sikkerhedsmæssig standarder, som vi har herhjemme.

Kend de sikre casinoer

Det første du skal holde øje med, når du leder efter et nyt online casino at spille på, er deres licens. De mest pålidelige online casinoer er dem, der er licenseret i jurisdiktioner som Gibraltar, UK, Alderney, Malta osv. Men de aller sikreste online casinoer er dem, der er godkendt af den danske Spillemyndighed. Du bør som udgangspunkt kun tilmelde dig casinoer, som har Spillemyndighedens godkendelse, da du kan være sikker på, at det pågældende casino er underlagt nogle pålidelige sikkerhedskrav. Du kan nemt tjekke, om et casino har denne godkendelse, ved at kigge allernederst på hjemmesiden; hvis du spotter Spillemyndighedens lyseblå/mørkeblå logo, er siden godkendt.

Privatlivspolitikken

Det er en god ide at tjekke et online casinos privatlivspolitik. Et troværdigt casino er et, der erklærer, at det aldrig vil afsløre spillerens information til en tredjepart. Du kan finde denne information nederst på casinoets hjemmeside under “privatlivspolitik”.

Et pålideligt online casino understøtter altid ansvarligt spil, og opfordrer sine kunder til at spille på en ansvarlig måde. Det accepterer aldrig spillere under 18 år, og gør alt i sin magt for at forebygge og forhindre spilafhængighed.

Kun det bedste software

Du kan kende et troværdigt casino på dets software og spil. De bedste casinoer tilbyder altid spil fra nogle anerkendte software udbydere, såsom Microgaming, NetEnt, Playtech, RTG, BetSoft, NextGen, Play N’ Go og mange andre. Nogle casinoer tilbyder spil fra flere forskellige udbydere, og leverer dermed det bedste fra flere leverandører på én side.

Kundeservice er essentiel

Kundeservice er en vigtig faktor, når man driver et online casino. Det skal være nemt, at komme i kontakt med et support system, når man er kunde hos et online casino. Derfor opfordres du til at teste kundesupporten på et online casino, før du tilmelder dig. Send dem en e-mail, og se hvor hurtigt de vender tilbage til dig. Du kan også kontakte deres live chat, og teste om de reelt altid er tilgængelig i chatvinduet. Du kan også ringe til dem, og kontrollere deres svar.

Betalingsmuligheder og valgmuligheder

De mest pålidelige casinoer tilbyder en lang række betalingsmetoder, såsom kreditkort, VISA, Dankort, MasterCard, Paypal, Skrill, Neteller, Trustly, Paysafecard, bankoverførsel og mange andre. Det er en god idé at tjekke, om det pågældende online casino tilbyder netop din foretrukne bankoverførselsmetode, så du nemt og hurtigt kan foretage ind- og udbetalinger.

Hvad mener folket?

Sidst men ikke mindst, er det oplagt at tjekke casinoets brugeranmeldelser på eksempelvis Trustpilot eller lignende websites. Brugeranmeldelser skrives af helt almindelige mennesker, og du kan dermed forvente at de ærligt fortæller om deres gode eller dårlige oplevelse på et givent online casino. Der findes også forskellige fora, hvor andre spillere diskuterer deres oplevelser med spil operatører.