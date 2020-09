Kirkeskatten fastholdes

I Gladsaxe bliver kirkeskatten 0,75 procent i 2021

Af Redaktionen, redigeret

– På et besluttende budgetsamråd i starten af september, blev det vedtaget at fastholde kirkeskatten i Gladsaxe kommune på 0,75 procent. Det sker på trods af et lavere udskrivningsgrundlag, der betyder at de 8 menighedsråd i kommunen i 2021 skal finde besparelser, skriver Gladsaxe-Herlev Provsti i en pressemeddelelse.

Sidste år besluttede et flertal i kirkernes menighedsråd at kirkeskatten skulle stige fra 0,72 procent i 2019 til 0,75 procent i 2020, hvilket var det samme niveau som i 2016.

De enkelte sognes budgetter for 2021 vil blive offentliggjort på www.sogn.dk. Her vil man også kunne se de reviderede årsregnskaber fra tidligere år.