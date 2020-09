Kommer fra nær og fjern

Smykker af Stine Møllgaard har 15 års jubilæum

Af Redaktionen, redigeret

– Jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg har kunne få lov til at drive butik i så mange år. Mange kunder er lokale eller fra nabobyerne, men lige så mange kunder kommer langvejs fra, for at få smeltet gammelt guld om og formet til et nyt smykke, fortæller Stine Møllgaard.

Hun har nu haft butikken Smykker af Stine Møllgaard, der ligger Søborg Hovedgade, i 15 år, hvor hun fremstiller alle smykker på butikkens værksted.

At kunne fremstille et unikt smykke kræver at man mødes med kunden 2-3-4 gange for at få tilrettet og tilpasset smykket undervejs.

– Og den største gave er at få lov til at bringe glæde hos andre, ved at have fremstillet et smykke der får en betydning, siger Stine Møllgaard.

Hun var formand for foreningen Søborg Butiksliv i mange år, og mener at det er vigtigt at have et levende og indbydende handelsliv, samt at deltage i aktivitetsgrupper der har interesse i at gøre byen dejlig.