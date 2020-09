Kommunal effektiviseringspotentiale

CEPOS-analyse finder besparingspotentiale på 115 millioner i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

En analyse fra den liberale tænketank CEPOS mener at kommunerne kunne spare 20 procent af de nuværende udgifter til ledelse og administration, hvis alle kommunernes udgifter kom på niveau med kommunen, der har færrest udgifter til ledelse og administration per indbygger.

Blandt andet ved at effektivisere ledelse og administration i kommunerne, hvor der ifølge CEPOS er ”betydelige forskelle i kommunernes ressourceforbrug til administration og ledelse pr. indbygger” og en mere effektiv håndtering af opgaverne.

CEPOS pointerer også, at embedsmændenes interesser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med politikernes, hvilket kan påvirke beslutninger om effektiviseringer og besparelser.

Fordi embedsmændene selv kan have interesse i at undgå effektiviseringer – blandt andet fordi de har interesse i høje lønninger, lavt arbejdspres eller fordi de gerne vil være ledere for en stor organisation med mange medarbejdere, mener CEPOS.

Ifølge CEPOS er der et besparelsespotentiale i Gladsaxe Kommune på 115 millioner kroner.

Gladsaxe Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Gladsaxe Kommune, uden held.