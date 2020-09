Kommunal kynisme

Det trist at opleve, at Gladsaxe Kommune og borgmester Trine Græse igen træffer beslutninger, som ikke tjener borgernes interesser.

Af Henrik Bach Mortensen,

Det trist at opleve, at Gladsaxe Kommune og borgmester Trine Græse igen træffer beslutninger, som ikke tjener borgernes interesser. Tværtimod opkaster borgmesteren sig som ”dommer” og undertrykker borgernes ønsker. Der er efterhånden mange eksempler:

Senest er det besluttet at sende formentlig hundreder af små børn hjem fra daginstitution på grund af ubegrundet Corona-frygt, fordi de små næser løber. Alle forældre og bedsteforældre ved, at det typiske er, at små næser løber om vinteren. Borgmesteren og Socialdemokraterne risikerer at skabe massive problemer for børnefamiliernes arbejdsliv.

I den anden ende af aldersspekteret påtager borgmesteren og Socialdemokraterne sig at vurdere om kommunens ældre på plejehjemmene må drikke saftevand som led i kommunens ernærings eller ”sukkerpolitik”. Mine gode byrådskolleger Lene Svendborg og Lise Tønder har afdækket dette absurde indgreb, som borgmesteren pakker ind i kommunens ernæringspolitik eller ”sukkerpolitik”. Ville vi andre finde os i ikke selv at måtte bestemme, hvad vi vil drikke midt i sommervarmen?

Tidligere har vi set, at kun Venstre sagde nej til at begrænse de ældre, dementes og handicappedes ret til selv at vælge deres menu på kommunens plejecentre. Men det er vigtigere for borgmesteren og flertallet i byrådet at opfylde vilde ambitioner om økologisk mad i ”Gladsaxestrategien” end, at borgerne får et nærende måltid!

Der tegner sig et billede af en borgmester og et byrådsflertal, som hellere vil bestemme over borgerne end lytte til deres ønsker.