Konkurrence: Vind billetter til Cirkusland

Foto: Cirkus Arena

Cirkusland åbner i efterårsferien med det største underholdningsprogram nogensinde og du kan vinde 4 billetter

Af Randi Salzwedell

En familiekoncert hver dag er det nyeste tiltag i oplevelsesparken, hvor populære solister som Sigurd Barrett, Mek Pek, Silja fra Ramasjang og Mika & Tobias optræder i løbet af ugen.

Billetsalget er begyndt, og det er i år udvidet med en FerieFest-billet som giver adgang alle dage.

Forlystelserne står klar til at fare af sted, og hoppeborgene står parat i legelandet, når Cirkusland folder en bred palette af familieaktiviteter ud i efterårsferien. De mange karruseller som flyttede ind i Cirkusland i sommerferien er nu en fast del af parken, og tre nye beboere: tryllekunstneren Kim Kenneth, Klovnen Bonbon og Bubber vil hver især sætte deres præg på efterårsprogrammet.

Klovnen Bonbon er kendt for sine kreative og unikke numre, som publikum både vil kunne opleve i det daglige børneshow i legeland samt i Cirkus Landinos store cirkusforestilling kl. 14.

Alle forlystelser og shows er gratis, når entréen til Cirkusland er betalt, og der er åbent hver dag i efterårsferien fra kl. 10 – 17 i perioden 10. – 18. oktober. Som noget nyt serverer Cirkuslands bistro en ny ret hver dag, og menuen byder på alt lige fra frikadeller og dansk bøf til tarteletter. Se mere på www.cirkusland.dk

Vind billetter til Cirkusland i efterårsferien 2020

Nu har du chancen for at vinde billetter til en sjov cirkusdag i efterårsferien. Gladsaxe Bladet sætter i samarbejde med Cirkusland 2 x 4 billetter på højkant – men du skal svare rigtigt på ét spørgsmål, for at du kommer i betragtning.

Hvem præsenterer Cirkuslands feriefestkoncerter?

1) Bodil 2) Benny 3) Bubber

Send dit svar mærket Cirkus med navn, adresse og e-mail til kon@gladsaxebladet.dk senest den 4. oktober 2020.

Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser, og vinderne får direkte besked på mail. Billetterne udleveres i billetkontoret ved indgangen til Cirkusland.