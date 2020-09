Kulderystelser og kaffepause

Rasmus Wæhrens synes, som læge, at de mange ændringer i corona-retningslinjerne har været stressende. Foto: Kaj Bonne.

Læge Rasmus Wæhrens var smittet med corona men blev rask igen. Han anbefaler at man stadig tager sine forholdsregler

Af Peter Kenworthy

Der er krav om mundbind eller visir i kollektiv transport. Opfordringer fra Sundhedsstyrelsen til igen at holde fysiske møder på et minimum og se færre mennesker. Og en WHO-epidemiolog, der advarer de unge om at de ikke er immune overfor corona.

Alt sammen for at mindske corona-smitten. For selvom dødstallet og antal nyindlagte længe har været forholdsmæssig lav i Danmark, selvom antallet af bekræftet smittede i Gladsaxe ligger nogenlunde støt på omkring de 300, og selvom eksperter roser danskerne for corona-indsatsen, er coronaen der stadig.

Mange tidligere corona-patienter lider af langvarige gener af corona – såkaldt ”long Covid” – der også rammer unge, raske personer. Og sygdommen bliver stadig mandsopdækket – også i medierne.

Men en ting er tal og Sundhedsstyrelsens seneste opfordring eller holdning til sygdommen. Noget andet er oplevelsen af at have eller have haft corona. Det læser man ikke helt så meget om i medierne.

Ændret lugte- og smagssans

I lægehuset på Carl Blochs Allé i Søborg bliver man mødt med plakater om hvordan man forebygger coronasmitte, beholdere med sprit og en opfordring på hoveddøren til at man ringer til lægehuset, og ikke bare møder op, hvis man har symptomer på corona. Der er også fjernet et par stole i venteværelset, så man ikke sidder for tæt.

Og lægehusets læge, 51-årige Rasmus Wæhrens, ved hvad det drejer sig om, for han fik selv konstateret corona i midten af marts.

– Jeg blev testet på Herlev dagen efter jeg fik symptomerne, fordi jeg havde ondt i kroppen, ondt i musklerne og ondt i hovedet. Influenza-symptomer vil jeg kalde det, fortæller Rasmus Wæhrens. Prøven viste sig at være positiv.

Han var derefter sengeliggende i 3-4 dage med kulderystelser, ondt i krop, led og muskler og var generelt utilpas. Han havde desuden efterfølgende en tør hoste i en 10-12 dage, men ingen åndenød. Han var uden symptomer efter cirka to uger. Alt i alt en ”mellemslem omgang”, kalder han selv sin coronasygdom og de to uger han var i karantæne i sit hjem i Værløse, hvor han kun måtte se familien. Rasmus Wæhrens tabte ikke evnen til at lugte eller smage, som nogen gør, men de to sanser ændrede sig.

– Ting lugtede anderledes, som af gammel, mærkelig kaffe. Og min smagssans ændrede sig, så jeg ikke havde lyst til at drikke kaffe, som jeg ellers holder meget af, siger han. Efterfølgende vendte sanserne dog tilbage til normaltilstanden.

Faste forholdsregler og ændrede retningslinjer

En anden effekt af sygdommen var at en del af patienterne var bekymrede for, om Rasmus Wæhrens havde det godt eller kunne smitte – også langt tid efter at han havde skrevet på sin hjemmeside at han var blevet erklæret helt rask.

Og han anbefaler stadig sine patienter at tage deres forholdsregler, ligesom han selv gør. Især hvis de har en kronisk sygdom, men også at almindelige mennesker stadig skal huske stadig at holde afstand og hoste i ærmet, og generelt overholde myndighedernes retningslinjer.

Retningslinjerne har dog ændret sig en hel del i det halve års tid der har været corona i Danmark, hvilket kan gøre dette en lille smule besværligt. Rasmus Wæhrens synes, som læge, desuden at det at retningslinjerne løbende er blevet ændret har været stressende for ham. På samme måde har det besværliggjort hans arbejde at myndighederne har opfordret til, at man bare skal ringe til lægen om corona.

– For det har gjort at patienterne har ringet med alt mellem himmel og jord. Og en del af tingene har været svære at svare på, for jeg er ikke ekspert. Den samme oplevelse har flere af de kollegaer som jeg har talt med haft, fortæller Rasmus Wæhrens.

FAKTA

Det tager 2-12 dage fra man bliver smittet til man bliver syg af corona, og mange der har sygdommen har få og små symptomer, som om de blot er forkølelet eller har influenza. Andre opdager ikke engang at de har været syge.

Men nogen får svære luftvejsinfektioner, åndedrætsbesvær, høj feber og muskelsmerter. Andre lider af hovedpine, træthed eller problemer med smags- og lugtesansen i månedsvis efter at de er erklærede raske. Og nogen ender med at dø af virussen, som over 600 danskere og over 850.000 på verdensplan. Ikke mindst ældre mennesker, kronisk syge og overvægtige.

Det var især de 20-29-årige der var smittet med corona i Region Hovedstaden, ifølge en måling i sidste uge af august.