Kunst og håndsprit

Katarina Duedal viste sin kunst frem. Foto: Kaj Bonne.

Kunstnere i Gladsaxe og Hareskovby åbnede deres værksteder for offentligheden i weekenden

Af Redaktionen, redigeret

20 kunstnere fra Gladsaxe Kommune og Hareskovby afholdt i weekenden Åbne Atelierdøre, hvor de slog dørene op og inviterede indenfor i deres atelierer og værksteder. En af dem var Katarina Duedal, som bor i Bagsværd og sidder i kunstforeningens bestyrelse. Hun tegner og maler til dagligt og holder tegnekurser for børn og unge.

– Trods corona lykkedes det at gennemføre arrangementet på en forsvarlig måde, og vi siger tusind tak til alle dem, der er kommet forbi vores værksteder og har støttet op om den lokale kunst. Det betyder meget for os i den her lidt svære tid, fortæller Katarina Duedal.

Åbne Atelierdøre er en forening af aktive kunstnere i Gladsaxe som hvert år holder åbent hus en weekend.

Ideen er at skabe kontakt mellem kunstnere og publikum, at give en uformel mulighed for at komme tæt på den skabende proces og en chance for at spørge ind til de tanker og valg der ligger bag det færdige

værk. pk