Lenette hører dårligt

Lenette Werner er som voksen blevet påvirket af det arvelige høretab som hendes mor også havde. Hun er meget opmærksom på at hendes børns ører ikke udsættes for for høj lyd lige som de altid får tjekket ørene, når de har mellemørebetændelse. – Vi tager ikke sorgerne på forskud men viser, at det ikke er en hæmning. Foto: Kaj Bonne.

Lenette Werner har et arveligt høretab men hun nægter at lade sig definere af det

Af Gitte Ganderup

Første gang Lenette Werner havde noget med ørene, var da hun under sin første graviditet gik til lægen med ”propper i ørene” for at få hjælp. Ørelægens besked var at hun skulle have høreapparater.

-Jeg fik en second opinion hos en audiolog som jeg kender. Hendes konklusion var at det var ikke et must lige nu. Det var i 2016.

Men fordi der i Lenettes familie er et arveligt høretab, som hendes mor har haft hele hendes liv, ville høreapparater komme på tale med tiden.

Gør noget nyt

På et fly til Manchester sad Anders Redder og Patrick Bach og talte om de muligheder som de begge så på markedet for høreapparater. De ville vende skuden og tage kundernes udgangspunkt frem for at være ansat hos en producent. Derfor har de netop startet Heimdall´s som er verdens første digitale høreklinik med kontor og klinik i Søborg.

– Det skal helt grundlæggende være nemmere, billigere og mere gennemskueligt at være høreapparatbruger. Samtidig vil vi have mere fat i de unge som er meget oversete, siger Patrick Bach, som sammen Anders Redder og audiolog Connie Irene Andersen har startet høreklinikken.

700.000 danskere

På verdensplan anslår WHO (World Health Organisation) at et sted mellem 10 og 15 procent af befolkningen har et høretab. Men det er kun omkring 15 procent af dem som reagerer på det.

I Danmark er tallene lidt bedre. Der regner man med, at der er omkring 700.000, som har høretab, og omkring 50 procent af dem gør noget ved det. Årsagen til dette skal findes i det faktum, at flere af verdens

største høreapparatvirksomheder er danske, og at der gennem mange år er ydet offentligt tilskud til høreapparater.

Alvorlige bivirkninger

Der er en række direkte risici forbundet ved at ikke erkende og reagere på et høretab. Den sociale dimension er at relationer går tabt fordi man ikke længere kan følge med i samtalerne om bordet.

Hovedpine, irritation og frustration er også blandt de mest almindelige bivirkninger ved høretab. Men af de mere alvorlige perspektiver er, at man som hørehæmmet er ekstra udsat for stress lige som der er forskning som tyder på at demens også kan være en risiko.

Og selvom det er vigtigt, er det ikke let.

– Det kræver naturligvis tilvænning at få høreapparater. Både i forhold til hverdagsrutiner og at hjernen skal vænne sig til en anden lyd. Så selvom man i starten har perioder, hvor man mest af alt har lyst til at tage dem af, så skal man hænge i og give hjernen en chance for at tilvænne sig, siger Lenette Werner som er 36 år og head of HR i Illum.

Finjustering

Indstillinger og tilpasning af høreapparaterne, så de passer den enkelte brugers hjerne, ører og hverdag er essentiel.

– Connie kan justere høreapparaterne remote med en app, så jeg ikke skal sidde hos audiologen og beskrive situationen, men at justeringen finder sted i præcis den situation som jeg ønsker en justering i, fortæller Lenette.

Der er tusindvis af forskellige parametre som kan indstilles. Nogle høreapparater har en portion kunstig intelligens som betyder at de kan indstilles til forskellige miljøer og scenarier og at de dermed ved hvilke indstillinger du ønsker. Derudover er der også bluetooth i nogle af dem. Blandt andre i Lenettes høreapparater.

– Jeg vil gerne afmystificere de fordomme og betænkeligheder der er i forbindelse med høretab og belyse de positive. Det føles godt at gøre noget for sig selv. Og så er der fordele ved hendes høreapparater, fortæller hun:

– Der er flere wins med teknologien i dag. Gennem bluetooth kan jeg streame lyd fra telefonen. Jeg bruger for eksempel ret ofte spotify og tager telefonopkald på den måde. Det har jeg indtryk af at min familie og venner synes er ret cool.