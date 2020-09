Der blev diskuteret og brainstormet på BID-mødet i Bagsværd i sidste uge. Foto: Peter Kenworthy.

BID-møde i Bagsværd fokuserede på levende byliv og facader

Af Peter Kenworthy

I sidste uge var der møde i BID Bagsværd med gåtur i Bagsværd Bymidte og dialog om facader og levende byliv.

Borgmester Trine Græse (A) var med, og efterspurgte blandt andet at man bedre kunne se at butikkerne havde åbent, når man kørte gennem Bagsværd, og mere liv på kommunens torve og pladser.

Mødedeltagerne stoppede blandt andet op på den lidt tomme plads på hjørnet af Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej, hvor der var forslag om planter, borde, bænke og kaffesalg, for at live den lidt op.

Der var andre generelle forslag om alt fra at sætte ting foran egne butikker og øge aktivitetsniveauet, til en fast markedsdag på År 2000-pladsen.

– For når der er aktivitet i byen, skaber det liv. Så tænk på ’hvad kan jeg selv bidrage til’, pointerede en af de lokale handelsdrivende.

Eksempler der blev fremhævet som noget der har skabt liv i området var Social Grill, der ifølge erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen har været med til at skabe mere liv og god stemning på torvet, og sandkasserne på År 2000-pladsen.

Samtidig pointerede flere af mødedeltagerne, at det er svært at lave liv i byen, når man ikke må samles på grund af corona-restriktioner.

Netværk gør stærk

Der var også ros til BID-netværket fra de omkring 30 deltagere, som et netværk hvor man kan brainstorme og føre idéer ud i livet sammen.

– Det er et rigtig godt initiativ. Det med at få ansigter på er vigtigt, for man er aldrig stærkere end sit netværk, og relationen i BID gør det nemmere, fortalte en af de lokale erhvervsdrivende.

Borgmester Trine Græse var enig.

– Vi støtter de her BIDs, fordi vi har nogen fælles interesser, og vi vil rigtig gerne have et levende handelsliv. Det er det borgerne efterspørger. Og man kan tydeligt se at der er kommet mere liv i Bagsværd, og det er i høj grad jeres fortjeneste, sagde borgmesteren.

BID-netværket blev startet i 2018, som et samarbejde mellem kommunen, lokale erhvervsdrivende, foreninger og borgere. Målet er at tage ansvar for det offentlige byrum sammen med kommunen, og at understøtte, at borgerne i højere grad vælger at handle lokalt. BID står for Business Improvement Districts.