Mand skuddræbt på Mørkhøjvej

Foto: Peter Kenworthy

En mand blev ramt af skud i en frisørsalon over for Nørre Gymnasium tidligere på dagen. Han afgik senere ved døden

Af Gitte Ganderup

Omkring klokken 13.30 oplyste Københavns Politi at de var massivt tilstede på Mørkhøjvej i forbindelse med et mistænkeligt forhold. Senere oplyste politiet at det drejede sig om en mand som er blevet ramt af skud i frisørsalonen på Mørkhøjvej, der ligger i Brønshøj, lige på den anden side af grænsen mellem Gladsaxe og Københavns Kommune.

Klokken 16.49 fortalte Københavns Politi så at skudofferet, en 20-årig mand, var afgået ved døden, og at hans pårørende var blevet underrettet

Politiet har spærret et område af fra Novembervej. Beboere som bor i området må i første omgang ikke komme ind i deres boliger. “Der har været et skyderi”, var beskeden til dem.

Københavns Politi opfordrer borgere, der har set eller hørt noget i forbindelse med skyderiet til at henvende sig til dem – enten ved den mobile politistation eller ved at ringe på telefon 1-1-4.

Politiet beskriver en mulig gerningsmand som: Yngre mand, mørk i huden, mørkt tøj, spinkel af bygning og medbragte en pose. Den mulige gerningsmand løb væk fra gerningsstedet ad Mørkhøjvej mod syd og videre ad Muldager.

Nærpolitiet vil være til stede i aften med den mobile politistation omkring Mørkhøjvej 67 mellem klokken 18 og 20.

Politiet er massivt til stede. Foto: Peter Kenworthy.