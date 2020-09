Mangler hovedrengøring

Der har i Byrådet været forhandlinger om budgettet for 2021. Uden at gå ind i enkelheder har Seniorrådet blandt andet i årevis foreslået en årlig hovedrengøring i ældreboliger

Af Otto Jarl

Der har i Byrådet været forhandlinger om budgettet for 2021. Uden at gå ind i enkelheder har Seniorrådet blandt andet i årevis foreslået en årlig hovedrengøring i ældreboliger. Men Byrådet har i årevis ikke vedtaget det i disrespekt for vores ældre medborgere, og det har de heller ikke denne gang.

Seniorrådet mener, at det vil højne glæden for de ældre i deres bolig og give dem større livskvalitet og vise, at der er respekt for dem.

I denne corona-tid ville det være yderst vigtigt, at rengøringen ville blive omhyggelig og grundigt for at minimere smittefaren også ved besøg i boligen.