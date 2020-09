Mindre trafik giver store forbedringer

Man kommer syv minutter hurtigere vest om København på Motorring 3 i eftermiddagsmyldretiden, hvis man fjerner bare fem procent af trafikken, viser analyse fra Vejdirektoratet. Foto: Peter Kenworthy

Lidt færre biler giver langt færre ulykker og forsinkelser på motorvejene

Af Peter Kenworthy

Blot en beskeden reduktion af trafikken på de mest belastede motorveje vil føre til markante forbedringer af både fremkommeligheden og trafiksikkerheden.

Det viser analyser, som Vejdirektoratet har foretaget, blandt andet med hjælp af trafikdata fra de forårs- og sommermåneder, hvor en stor del af trafikken forsvandt fra det overordnede vejnet på grund af den nationale nedlukning.

Helt konkret viser Vejdirektoratets studier, at en reduktion i trafikken på de travleste motorveje med 5-10 procent vil reducere forsinkelserne med op til 50-90 procent afhængig af den konkrete lokalitet. Også antallet af ulykker falder.

– For eksempel viser målinger, at hvor det normalt tager omkring 19 minutter at køre vest om København på Motorring 3 i sydgående retning i eftermiddagsmyldretiden, så falder rejsetiden til under 12 minutter, hvis man fjerner blot fem procent af trafikken, fortæller Vejdirektoratet.