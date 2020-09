Nej tak til borgmesterens mundkurv

Med positiv indstilling og en masse gode ideer for Gladsaxes børn, familier og ældre med i rygsækken gik Lokallisten Gladsaxe forventningsfulde til dette års budgetforhandlinger.

Af Lene Svendborg og Lise Tønner

Vores optimisme blev desværre hurtigt gjort til skamme. For på mødet i sidste uge præsenterede borgmester Trine Græse alle partierne for et ultimatum. Hvis man som parti ville sidde med til de rigtige budgetforhandlinger, skulle man først skrive under på en bindende aftale, om aldrig igen at sætte spørgsmålstegn ved noget som helst i Gladsaxes Dagtilbudsstrategi. Det uanset om man endte med at skrive under på budgetaftalen eller ej.

Denne ‘mundkurv’ – og dermed begrænsning af vores ytringsfrihed vedrørende en af vores mærkesager nemlig børnene – kunne vi som nyt parti i byrådet naturligvis ikke acceptere.

For hvis vi som byrådspolitikere ikke kan ytre os om vores holdninger i byrådet og dermed til Gladsaxes borgere, så ser det sort ud for lokaldemokratiet.

Vi må så også konstatere at borgmesterens udmeldte ønske om et bredt budgetforlig ikke var særlig helhjertet ment.

Det ærgrer os, for i Lokallisten Gladsaxe mener vi, at de bedste politiske løsninger skabes i et bredt samarbejde og i et behageligt og konstruktivt samarbejdsmiljø.

Men kære Gladsaxeborgere – én ting kan I være sikre på. Budgetforhandlinger eller ej – vi giver ikke op så let. Vi vil fortsat arbejde benhårdt for god kernevelfærd, borgerinddragelse og styrket lokaldemokrati i Gladsaxe.