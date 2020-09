Nye corona-restriktioner

Foto: Politi.dk

Begrænsede åbningstider og mundbind i restauranter og barer frem til 1. oktober i 11 kommuner på Vestegnen

Af Redaktionen, redigeret

Åbningstiden for barer, caféer og restauranter er blevet yderligere begrænset til klokken 22, og kunderne skal bære mundbind for at begrænse smitteudviklingen – dog ikke når man sidder ned.

Københavns Vestegns Politi har derfor ekstra patruljer på gaden, for at sikre at restriktionerne bliver overholdt, ligesom der vil blive ført tilsyn og kontrol med kredsens mange restaurationer, barer og caféer.

– Der er ingen tvivl om, at vi lige nu står i en meget alvorlig situation, og bliver reglerne ikke overholdt, så vil man blive sigtet for at overtræde dem. Det er et fælles ansvar at holde smitten nede, og vi skal alle gøre en indsats for at begrænse smittespredningen, siger politidirektør Kim Christiansen.