Antallet af corona-tilfælde stiger kraftigt

Af Peter Kenworthy

Antallet af bekræftede tilfælde af coronasmitte stiger kraftigt. Stigningen er mest udtalt i aldersgruppe 20-29 årige, siger Statens Serum Institut.

Også i Gladsaxe har smittetallet være stigende i september, hvor der alene fra den 7. til den 8. var 10 nye bekræftet smittede.

I et brev til Gladsaxes forældre, skrev borgmester Trine Græse (A) i sidste uge at stigningen i smittetrykket var bekymrende, og at hun havde brug for deres hjælp til at få børnene og de unge til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefalede i sidste uge blandt andet at man begrænsede antallet af deltagere til private fester, samt at gæsterne har mulighed for at holde en meters afstand.

– Både danske og internationale erfaringer viser, at fester og private arrangementer har været knudepunktet for smittespredning, pointerede Sundhedsstyrelsen.

pk