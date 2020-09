Pas på i trafikken

Det kan godt være svært at køre på og krydse Wergelands Allé i morgentrafikken. Foto: Peter Kenworthy.

Der er morgentrafikproblemer for skolebørnene på Wergelands Allé. Det vil kommunen gøre noget ved

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune er med i Cyklistforbundets cykeldyst, Alle Børn Cykler, der sigter på at få flere børn til at cykle, i september. Sidste år deltog over 1.700 Gladsaxe-børn. Kommunen er desuden samarbejdspartner på Cyklistforbundets store motions- og kollegakampagne, der også kører i september, Vi Cykler til Arbejde.

Men at få børnene sikkert i skole, på cykel eller til fods, er ikke altid helt problemfrit i Gladsaxe.

På Wergelands Allé, hvor indskolingen på Søborg Skole ligger, er morgentrafikken eksempelvis ofte kaotisk. Her er de bløde trafikanter, som cyklende skolebørn eller børn der skal krydse vejen, især udsatte.

Ikke mindst når skraldebilen eller lastbilen med mad til skolen parkerer på vejen i tidsrummet inden skolestart klokken 8, eller travle forældre parkerer lige ved krydset til Søborg Hovedgade eller et godt stykke oppe på fortovet, og biler kommer ud fra parkeringspladsen overfor skolen.

Også selvom Søborg Skoles trafikpolitik opfordrer forældrene til at tage hjemmefra i god tid, undgå trepunktsvendinger og benytte ”kiss and drive”-banen på Søborg Hovedgade, ved krydset til Wergelands Allé. Det er det nemlig ikke alle der overholder.

Skal have sikre skoleveje

Og det er skam vigtigt for kommunen at få lavet nogen ordentlige, sikre skoleveje forsikrer formanden for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, Ole Skrald (A), da Gladsaxe Bladet havde sat ham stævne på Wergelands Allé onsdag i sidste uge ved middagstid.

Han var nemlig opmærksom på, at Wergelands Allé godt kunne være mere eller mindre ufremkommelig om morgenen, men han havde til gengæld også flere idéer med til, hvordan dette kan sikres. Blandt andet at man fra kommunens side kunne lave parkering forbudt fra Søborg Hovedgade til det første bump på Wergelands Allé.

– Så ville man bedre kunne komme ud og ind. Det tager jeg op med det samme, siger Ole Skrald.

Han foreslår samtidig, at der skal kigges på af- og pålæsning af varer, så de store lastbiler ikke kører på Wergelands Allé mens skolebørnene bliver afleveret.

– Man kunne lave indkørsel forbudt for køretøjer over 3.500 kg i begge ender af Wergelands Allé fra klokken 7 til 9, for eksempel. Det er også noget jeg vil se på, for vi har gjort noget lignende ved Stengård Skole, lover Ole Skrald, der samtidig tilføjer at han vil se på trafiksituationen ved Enghavegård Skole.

FAKTA

Tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af tilskadekomne eller dræbte cyklister har været stigende i de seneste ti år, og at de unge er overrepræsenterede i statistikken. Tal fra Danmarks Statistik viser samtidig at færre børn bliver dræbt eller kommer til skade i færdselsuheld på cyklen end for 10-20 år siden.

En brugerundersøgelse lavet i forbindelse med projektet Gladsaxe Cykler, viste at over halvdelen af Gladsaxe-borgerne bruger cyklen som deres primære transportmiddel, og at tre-fjerdedele af skolebørnene bevæger sig aktivt til og fra skole.

Ifølge tal fra Den Nationale Cyklistundersøgelse fra 2016, er otte ud af ti Gladsaxe-borgere tilfredse med at være cyklist i kommunen, ni ud af ti er tilfredse med mulighederne for at komme frem i trafikken, og otte ud af ti føler sig generelt trygge, når de færdes som cyklist i trafikken i kommunen.

De største gener er, ifølge undersøgelsen, dårlig vedligeholdelse af veje og cykelstier, bilister, andre cyklister og farlige kryds.