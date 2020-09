Piger på isen

Ishockey er i høj grad en sport for piger. Her ses på øverste række fra venstre, Christina Benn fra Danmarks Ishockey Union, formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Katrine Skov og Louise Puggaard, holdleder Gladsaxe Ishockey. Nederste række: ishockeypigerne Melica Schou-Evancio (U7), Mathilda Thestrup Hansen (U9), Lucia Schou-Evancio (U11) og Michelle Brenaa (U13). Foto: Anette Damgaard, Blitz Foto.

Gladsaxe Ishockey starter nyt projekt med fokus på piger

Af Peter Kenworthy

Udenfor en snæver kreds af ildsjæle er der ikke ret mange, der forbinder ishockey med piger. Det er en skam, og det vil Gladsaxe Ishockey gerne rette op på nu, fortæller klubben. Man er derfor gået med i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union og flere andre ishockeyklubber.

- Pigerne i klubben gør det allerede godt, og dét arbejde udbygger vi nu. Vi har blandt andet startet et U13 pigehold, og afsætter nu flere penge til projektet, så planerne kan gennemføres i praksis, siger formand i Gladsaxe Ihockey, Henrik Klinkvort.

Opgaven er meget konkret. Klubben skal rekruttere og træne 30-50 piger i alderen 0-12 år, som på sigt kan spille sig på klubbens førstehold og blive udtaget til ungdomslandsholdene og landsholdet.

– Vi har et super talentfuldt kvindelandshold, som ligger blandt de ti bedste i verden, og mange af dem spiller på forskellige tophold i udlandet. En af spillerne, Julie R. Henriksen, kommer faktisk fra Gladsaxe. Vores langsigtede mål er at kunne levere 3-6 spillere til vores ungdomslandshold, så vi skal i gang med målrettet rekruttering, samt sportslig udvikling, siger Henrik Klinkvort.



Måber over blandede hold

Ishockey har ry for at være en sport med hård fysisk kontakt, og i henhold til visse kønsstereotyper dermed i mindre grad en ”pigesport”.

– Men pigerne er både dygtige og hurtige skøjteløbere, de er taktisk gode og har en stærk psyke og vindermentalitet, der er fuldt på højde med drengenes. Og de dygtigste piger træner med drengene for at få ordentlig modstand. Vores udenlandske gæster måber, når vi fortæller om vores blandede pige-/drengehold, uddyber holdleder Louise Puggaard.

Søndag den 4. oktober inviterer klubben piger og deres forældre til gratis prøvetræning særligt tilrettet nybegyndere fra klokken 12-13. Pigerne behøver ikke at kunne løbe på skøjter, og al udstyr stilles gratis til rådighed på selve dagen.