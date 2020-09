Røgfri legepladser

Kommunen indfører rygeforbud på kommunens legepladser

Af Peter Kenworthy

Fra den 1. oktober indfører Gladsaxe Kommune rygeforbud på offentlige legepladser i Gladsaxe Kommune. Dette vil blive markeret ved opsætning af pæle med teksten ”Tak fordi du ikke ryger på vores legeplads” ved indgange til legepladsen. Kommunen opfordrer desuden boligselskaberne i kommunen til at indføre lignende tiltag på deres legepladser.

Gladsaxe Kommune er en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, der har som mål at børn og unge under 18 skal være røgfri inden 2030.

Hvert år dør 13.600 danskere, ifølge Sundhedsministeriet, af rygning. Fire ud af fem af dem startede med at ryge før de blev 18 år.

Salget af cigaretter toppede i 2006, faldt indtil 2014, hvorefter det er fladet ud. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er flere unge desuden begyndt at ryge siden 2013 – mange bruger rygningen til at skabe identitet.

Det er, ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, ”fortsat uklart” om rygere belaster de offentlige budgetter mere end aldrig-rygere i et livstidsperspektiv, når det offentliges indtægter fra for eksempel tobaksafgifter indgår i beregningerne.