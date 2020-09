Røgfrit på Skovdiget

Foto: Kaj Bonne.

ABs bestyrelse har indgået aftale om tobaksfrit foreningsliv

Af Peter Kenworthy

– AB vil skabe et sundt foreningsliv for særligt børn og unge, og det hænger ikke sammen med cigaretter og anden røg på sidelinjen, foran klublokalet eller caféen. Med en ny røgpolitik ønsker klubben at signalere overfor medlemmer og forældregruppen, at man ønsker at adskille idrætsaktivitet og rygning, skriver AB i en pressemeddelelse.

Samtidig har det været vigtigt for klubben at indsatsen for røgfrihed ikke prædiker forbud og derved risikerer at skubbe rygere ud af klubfællesskabet, men derimod er baseret på venlige henstillinger og en dialog med rygerne ved caféen, tilføjer klubben.

– For os er sundhed og trivsel nogle af de vigtigste ting, som vi skal lære fra os, og det hænger ikke sammen med tobaksrøg. Heldigvis er det også taget overvejende positivt imod blandt vores medlemmer, som sagtens kan forstå beslutningen, udtaler hovedformand i AB, Ulrik Rasch.