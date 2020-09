Sådan indretter du det perfekte badeværelse

SPONSORERET INDHOLD: Indretning af hjemmet er ikke blot en god fritidssyssel, men for mange mennesker også utroligt vigtigt for at de kan føle sig hjemme og godt tilpas i deres omgivelser. Selvom indretning kan være både sjovt og udfordrende, er alle rum dog ikke skabt ens.

Du vil således sikkert have erfaret, at soveværelser er lettere end at indrette badeværelser. Det skyldes i høj grad de faste elementer, der ofte ikke kan flyttes omkring, samt de begrænsninger, du ellers kan støde på, for eksempel i kraft af de ekstra forholdsregler, der er at tage i et vådrum. Heldigvis er der både råd, tips og trick at hente hvad indretning af badeværelse angår.

Det handler om at have øje for detaljen

På badeværelser handler det i særlig grad om at have øje for den enkelte detalje, der i samspil med hinanden kan løfte det samlede helhedsindtryk ved et badeværelse. Dette kan du for eksempel opnår ved at anskaffe det helt rette badeværelsestilbehør.

Badeværelse tilbehør findes i mange forskellige stilarter og til næsten ethvert hjem. Er du nysgerrig, kan du med fordel tjekke det flotte udvalg ud og prøve at forestille dig, hvad de enkelte elementer kan gøre for udtrykket ved netop dit badeværelse.

Gå på opdagelse i et væld af muligheder

I kategorien tilbehør til badeværelse finder du et væld af forskellige produkter. Lad dig for eksempel inspirere af følgende liste med gode forslag til badeværelsestilbehør:

• Fliser. De rette fliser er på mange måder hvad der danner hele rammen om den oplevelse det er at træde ind i det enkelte badeværelse. Med de rette fliser er det ikke blot muligt at personliggøre valget af form, farve og udtryk, men også et aspekt såsom materialevalget har meget at skulle have sagt for den stemning, der følger med. Overvej for eksempel fliser af beton, trælook, marmor, terrazzo eller natursten, alt efter hvilken atmosfære, du ønsker at skabe.

• Armaturer. Disse er ikke blot vigtige for et smukt og stilrent udseende på dit badeværelse, men har også en hel del at skulle have sagt når det kommer til anvendelighed og brugsværdi. Vælg et armatur, der understøtter den gode badeværelsesoplevelse, og som ikke føles besværligt eller bøvlet i brug.

• Baderumsmøbler. Det er i denne kategori, du i særlig grad kan gøre en forskel. Hvordan skal dine hylder eksempelvis se ud, og skal de matche de resterende møbler i looket? Det er den slags detaljer, der virkelig kan være med til at skabe et stramt og gennemført look i stort set ethvert badeværelse.

• Sanitet. Også her handler det om at finde balancen i noget, der både er æstetisk smukt for øjnene men også smuk i forbindelse med brugsoplevelsen. Skal du have en fornemmelse for dette, giver det i høj grad mening at se på de forskellige muligheder i en fysisk setting. Det kan blandt andet ske via såkaldte showrooms.

Udover ovenstående gælder det også om at tænke på æstetik. Hvilken farver har dine håndklæder for eksempel, og har du pyntegenstande eller planter til stede? Her gælder alle overvejelser.