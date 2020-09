Sådan kan du pifte haven eller terrassen op

SPONSORERET INDHOLD: Er du helt igennem tilfreds med udtrykket i din have eller stilen på din terrasse eller altan? Hvis ja, så er du en af de få og yderst heldige. Hvis nej, så er der du én ud af rigtig mange, men heldigvis er der noget, du kan gøre for at peppe det hele lidt op.

Det er de små ting, der tæller

Det er faktisk ikke altid, at der skal ret meget til for at skabe en større forandring. Du kan nemlig ved hjælp af noget så simpelt som en krukke tilføre din have et helt nyt og friskt look.

Selvom det måske lyder som en lille og ligegyldig ting, kan det have en stor betydning for terrassen eller haven som helhed. Dette er især gældende, når du kommer nogle flotte planter eller blomster i, som kan give endnu mere liv.

Ikke bare en hvilken som helst krukke

Det er selvfølgelig ikke alle krukker, der er lige gode, og det handler naturligvis om at finde en, der passer til netop din stil og til det udtryk, du ønsker at ramme.

Når det kommer til have og terrasse er der mange, som har en mere rustik stil, end når de indretter indendørs. Derfor kan en mere rå og upoleret krukke ofte være et godt bud, da den vil give lidt kant og stå flot i kontrast til de fine og farverige blomster i krukken.

Valg af materiale, farve og struktur

Krukkerne findes i massevis, og du kan finde dem i flere forskellige materialer, størrelser og strukturer. Når det kommer til materiale, kan du blandt andet overveje, om du er mest til ler eller keramik. Ler har tit et naturligt og rustikt udtryk, hvor keramikken til tider kan fremstå mere fin og elegant.

Strukturen på krukken spiller dog også en essentiel rolle, og her vil det for eksempel være meningsfuldt at tage stilling til, om du er mest til en mat eller en mere skinnende overflade.

Endnu en faktor, du ikke må glemme, er krukkens farve. Her kan du tænke over, om den skal matche havemøblerne eller de blomster, den skal rumme. Du kan naturligvis også blot vælge din yndlingsfarve for at give et personligt præg til haven.

Kombinér på kryds og tværs

Jo flere krukker, jo bedre. Derfor skal du endelig ikke holde dig tilbage med at fylde dine udendørsarealer godt op med krukker, for det vil kun bidrage til et endnu mere hyggeligt udtryk. Du skal heller ikke holde dig tilbage med at kombinere krukker i forskellige størrelser, farver og strukturer, da det kun vil give et federe og mere personligt resultat.

Gå på opdagelse i udvalget

Hvis du tænker, at en eller flere nye krukker kunne være nøglen til tilfredshed med din have, er det bare om at undersøge udvalget. Der er et enormt udvalg, så du vil med stor sandsynlighed også kunne finde en, der falder i din smag. Krukkerne varierer meget i pris, men du kan sagtens finde varianter til yderst overkommelige beløb.