Sæt fokus på e-handel med en Magento-webshop

SPONSORERET INDHOLD: E-handlen vokser hvert år, og flere og flere danskere vælger webshops til fremfor fysiske butikker. Ifølge en undersøgelse lavet af Dansk Erhverv steg e-handlen med 13 % fra 2018 til 2019 og stiger fortsat.

Webshops gør det nemt for kunder at få adgang til produkter og ydelser, præcis når det passer dem. Samtidig kan det være en udfordring for virksomheder, som alene satser på fysiske butikker.

Fordi webshops blomstrer, har markedet også ændret sig, og som virksomhed bliver man nødt til at tage højde for de nye vilkår. For at være konkurrencedygtig kan det være en stor fordel at lancere en webshop. En Magento-shop kan i den forbindelse være en rigtig god løsning.

Magento til B2B- og B2C-virksomheder

Magento fungerer både til B2B-virksomheder, hvis kunder er andre virksomheder, og B2C-virksomheder, som sælger til privatpersoner. Hos Wexo.dk kan du få hjælp til udvikling af en Magento webshop til både B2B og B2C. Wexo tilbyder en yderst skarp Magento-pris, så du behøver ikke at bekymre dig om en høj Magento webshop pris.

B2C virksomheder har i lang tid været meget mere markante på e-handelsmarkedet i forhold til B2B virksomheder. Webshops til B2B virksomheder vinder dog mere og mere frem, og sådanne virksomheder kan i høj grad også drage nytte af at have en webshop.

Magento 2 er en rigtig god løsning til B2B virksomheder. En Magento 2 webshop indeholder både multibrands, flere sprog, kundespecifikke priser m.v., som er centrale features for B2B virksomheder.

B2B og B2C handler om målgruppe. Det er en stor fordel, hvis du som virksomhed er skarp på enten at være B2B eller B2C orienteret. Flere virksomheder prøver at ramme begge målgrupper, men det kan gøre det svært at målrette hjemmesiden. Herudover vil der også opstå spørgsmål om, hvilken kundegruppes ydelser der skal have de bedste placeringer på hjemmesiden.

Hvad kan Magento-webshop med open source?

Magento er den mest anvendte webshopløsning verden over med en open source-platform. Platformen har eksisteret siden 2008, og har siden udvidet med blandt andet Magento 2 i 2017. En Magento webshop fungerer både som en B2B og B2C webshop og er derfor en meget alsidig platform.

Skalerbar: En Magento-platform er bygget til at fungere med flere sprog, valutaer og produkter gennem en avanceret multi site funktionalitet. Man kan styre flere webshops fra samme backend indgang, hvor produkter og indhold nemt kan deles på tværs af og oversættes til andre sprog. På den måde kan man nå ud over Danmarks grænser med en Magento webshop løsning.

Tilpasning og udvikling: Magento er en platform, som giver god mulighed for udvikling og tilpasning. Der findes 2.000 udviklingsmoduler til en Magento webshop, og du kan derfor have god mulighed for at skræddersy platformen, så den passer til dine behov. Samtidig kan du udvikle webshoppen over tid, når du gerne vil udvide med større sortiment mv. Ved at bruge en Magento webshop får du med andre ord tilpassede e-handelsløsninger og en webshop, som kan styres efter præcis dine behov og ønsker.

Mulighed for integration: Magento kan integrere andre IT-systemer, eksempelvis ERP, POS og marketingsystemer. Med en Magento webshop kan du også integrere mange betalingsformer som kort, kreditkort, Paypal, Worldpay m.fl.