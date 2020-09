Sejr uden skarphed

Frederik Ellegaard og AB skabte masser af chancer, men måtte vente til fem minutter før tid på sejrsmålet. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe brændte masser af chancer, men viste god moral og hev en 2-1 sejr hjem mod Slagelse, i sæsonens første hjemmekamp

Af Peter Kenworthy

AB lagde klart bedst ud i sæsonens første hjemmekamp i fodboldens 2. division øst mod Slagelse. Og da en af udeholdets spillere begik et kæmpe straffe mod Simon Holden efter ni minutter, som Sylvester Seeger-Hansen sikkert scorede på, lignede det en nem dag på kontoret for hjemmeholdet.

Ikke mindst fordi fløjene Albert Nørager og Frederik Ellegaard fra start var i hopla, og fordi hjemmeholdet til tider spillede rigtig god fodbold.

Efter 25 minutter burde det have stået 2-0, men hverken Momo Toure eller Ellegaard kunne sparke et indlæg fra Sylvester Seeger-Hansen i kassen. 12 minutter senere var det Ellegaards tur til at spille Nørager fri i feltet, men fløjspilleren sparkede den kæmpe chance over mål.

Og kort tid inden der blev fløjtet til halvleg, headede Tobias Noer et præcist indlæg fra Lucas Koch lige over mål. AB gik til pause foran 1-0, men føringen burde have været større.

Sejr i slutfasen

Slagelse kom væsentlig bedre ud til 2. halvleg. Og som det så ofte går i fodbold, når man ikke scorer på sine chancer, gør modstanderen det i stedet. Efter en times spil kunne Slagelses Frederik Christensen glide bolden i mål til 1-1, efter et præcist indlæg fra baglinjen i AB’s venstre side.

Begge hold skabte gode chancer i slutfasen, hvor det lignede et skuffende pointtab i akademikernes første hjemmekamp.

Men med fem minutter igen sendte indstiftede Jonathan Dahl Bagger et hårdt indlæg ind mod Emil Mygind. Bolden sejlede dog udenom både Mygind og hans oppasser, forbi målmanden, og ind i kassen til slutresultatet 2-1 til hjemmeholdet.

Slagelse pressede godt nok på for endnu en udligning i de sidste fem minutter, men AB kunne også sagtens have score et mål eller to mere på et par farlige kontraløb i kampens sidste minutter.

Alt i alt havde AB-træner Patrick Birch Braune set rigtig meget positivt i de grønblussedes spil, især i første halvleg, fortalte han til Gladsaxe Bladet efter kampen.

– Der var ro, kontrol og gode omstillinger. Men vi skal være skarpere, fortalte Braune. Det var svært at være uenig i den analyse.