Sejrsstimen udsat

Heros kamp udsat på grund af corona. VB 1968, FC Bella og IF Bytoften vandt i weekenden

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Hero fik ikke forlænget sejrstimen på fire sejre ud af fire mulige i fodboldens serie 1, pulje 1 mod Brøndby lørdag, da kampen blev udsat på grund af et positivt coronaresultat i Brøndbys trup.

Til gengæld vandt VB 1968 2-0 imod Hundested i Sjællandsserien, hvor man fortsat er ubesejret og ligger på tredjepladsen. FC Bella vandt hjemme i Mørkhøj 1-0 over B73 Slagelse i kvindesjællandsseriens pulje 1, på et mål af Maria Lauritsen efter kun 2 minutter. Og IF Bytoften fik også hevet en 3-2 sejr hjem i Avedøre i serie 2, pulje 2, efter at Patrick Sonne scorede sejrsmålet i sidste minut.

Bagsværd BK spillede 2-2 mod Humlebæk i serie 2, pulje 1 og Søborg FC spillede 1-1 med Virum-Sorgenfri i serie 4, pulje 4.