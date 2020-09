Skole om psykisk sårbarhed

Front view of scared and worried young girl with laptop sitting indoors, internet abuse concept.

Foto: Colourbox

Gratis kurser for psykisk sårbare, pårørende og frivillige

Af Redaktionen, redigeret

For tredje år i træk tilbyder Skole på Tværs gratis kurser til borgere, medarbejdere, pårørende eller frivillige i Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommune.

– Vores mål med kurserne er at skabe bedre muligheder for at komme sig for mennesker med psykisk sårbarhed. Kurserne er både for mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere og frivillige, og vi har rigtig mange spændende og forskellige kurser her i efteråret, som vi glæder os til at byde alle kursister velkommen til, siger Birgitte Kofod, som er koordinator på Skole på Tværs.

Man kan også melde dig til kurserne, hvis man er patient, pårørende og medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri, hvis blot man opfylder et af ovenstående kriterier for tilmelding, tilføjer hun.

– Kurset er en god måde at lære noget om sig selv på. Du får både praktiske værktøjer og sparring med andre i forhold til at skulle i gang med studiet eller arbejdet igen efter en sygdomsperiode. Vi kommer til at arbejder med tilrettelæggelse af hverdagen og med at få skabt overblik, balance og opladning, siger recoverykonsulent Eva Zeuthen Andersen om kurset, som afholdes på Skolen for Recovery på Psykiatrisk Center Ballerup.

