Socialdemokraterne punkterer bus 250S

Astrid Søborg og Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlemmer for Venstre

Venstre Gladsaxe arbejder for, at flere skal tage den kollektive trafik og vi vil samtidig gerne forbedre trafikforbindelserne omkring Høje Gladsaxe. Desværre har man nu besluttet en væsentlig ringere og kortsigtet løsning til skade for brugerne.

I Gladsaxe Bladet beskrev socialdemokraterne Ole Skrald og Jakob Skovgaard Koed ellers stolt, hvordan de nu har besluttet en omlægning af bus 250S. En rigtig skidt beslutning:

Fremover skal bussen køre skiftevis ad Gladsaxe Møllevej/Mørkhøjvej eller ad Vandtårnsvej/Gladsaxevej. Beslutningen forventes kun at betyde yderligere 35.000 passagerer/år. Det var ikke et forslag som Venstre kunne støtte.

Vi foretrak en løsning, hvor busstoppestedet til 250S på motorvejen blev genåbnet, driften af linje 68 øget og i øvrigt justeret ad Gladsaxevej. Dette ville have betydet yderligere 110.000 passagerer/år – altså 3 gange så mange som socialdemokraternes ide.

Endelig har beslutningen den konsekvens at 250S sandsynligvis fremover vil komme til at hedde noget helt andet. Hele ideen med S-busserne er nemlig, at de skal køre hurtigt frem og ikke zig zagge sig gennem byen. Derfor har Movia meddelt at vi må forvente, at 250S fremover kommer til at hedde noget helt andet, f.eks. 63 eller 64.